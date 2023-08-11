Синоптик Колесов спрогнозировал теплую и слегка дождливую погоду в Петербурге на выходных

Отличная погода, которая держалась всю неделю в Северной столице, сохранится и на выходных. Правда, в отдельных районах к воскресенью все-таки пройдут дожди, но тепла от этого меньше не станет.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В своем Telegram-канале главный синоптик петербурга Александр Колесов заметил, что с юга, от акватории Черного моря, постепенно на север поднимается циклон, который захватит с собой очередные кратковременные дожди.

Осадки должны были прийти на территорию региона в субботу, 12 августа, но атмосферный фронт обойдет город стороной. Немного подмочит восточные и центральные районы Ленобласти.

На следующий день, в воскресенье, циклон дойдет и до центрального района, поэтому кратковременные дожди в Санкт-Петербурге все-таки пройдут. Однако даже при ветрах северо-восточного направления будет также тепло.

В субботу температура воздуха составит от +20 до +25 градусов. В воскресенье и вовсе потеплеет до +28 градусов. По словам специалиста, в дальнейшем характер погоды почти не изменится.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что август продолжает радовать жителей города на Неве солнцем и приятными температурами.