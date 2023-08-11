Август продолжает радовать петербуржцев теплом и солнечной погодой

В Петербурге 11 августа воздух снова прогреется до +27 градусов. Очередной день пройдет практически без дождей.

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В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заметил, что август продолжает радовать жителей города на Неве. В пятницу город окажется в полосе атмосферного фронта, который обеспечит циклон, приближающийся с юга. В связи с этим ожидается облачная погода, местами будет выглядывать солнышко, осадков, вероятно, не будет. Конечно, по области местами возможны кратковременные дожди и гроза. Температура воздуха составит от +25 до +27 градусов.

Ветер при этом ожидается юго-восточный со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление почти не изменится и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу (особенно ночью и в первой половине дня) вернутся кратковременные дожди и возможно похолодание, но всего на пару градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что накануне в Северной столице было также облачно, но сухо.