В четверг дожди обойдут Петербург и область стороной

В Санкт-Петербурге 10 августа будет облачно, но без дождей. При этом на территории региона воздух прогреется до +27 градусов.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в четверг гребень антициклона будет властвовать над погодой в Ленобласти и городе на Неве. Из-за этого небо местами затянут облака, но обойдется без осадков. Температура воздуха составит от +24 до +26 градусов, по области столбик термометра поднимется до +27 градусов.

Ветер при этом ожидается южный со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление вырастет до 767 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу снова без осадков и также тепло.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что синоптик рассказал о типичной для Северной столице погоде.