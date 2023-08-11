Шестилетняя девочка умерла после утопления в Гореловском озере

В Красносельском районе произошла еще одна трагедия на воде с участием ребенка. Смерть девочки констатировали в больнице.

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Страшный инцидент произошел под вечер 10 августа. Около пяти часов в экстренные службы обратился мужчина, который пояснил, что на Гореловском озере утонул ребенок, которого пытаются откачать при помощи искусственного дыхания. Заявитель повез пострадавшую в больницу на автомобиле.

Однако девочку спасти не удалось. Врачи констатировали смерть шестилетнего ребенка с диагнозом «утопления в воде».

Известно, что юная петербурженка проживала с 34-летней матерью. Семья благополучная, на учете в ОДН не состоит. Где были взрослые в момент, когда малышка отправилась купаться, остается загадкой.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что семилетний мальчик утонул в Финском заливе по недосмотру матери.