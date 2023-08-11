Высокий спрос на преподавателей в Петербурге не обеспечивает значительное повышение зарплаты

В Санкт-Петербурге наблюдается высокий спрос на преподавателей, но зарплаты специалистам при этом подняли несильно.

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Так, за первые шесть месяцев 2023 года преподавателей стали искать в 1,5 раза чаще. Сотрудников не хватает в частных школах, детских садах и лицеях. Число вакансий для учителей занимает почти 90 % от общего числа, сообщает «МК в Питере».

Известно, что за месяц в городе на Неве разместили больше двух тысяч вакансий для учителей, что на 9% больше, чем месяц назад, а также на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом, несмотря на потребность в новых специалистах, зарплаты учителей с января выросли только на 794 рубля.

Эксперты предполагают, что сейчас преподавателю легче устроиться не в оффлайне, а на образовательные платформы, где есть возможность провести онлайн-лекции и заняться менеджментом студентов в процессе учебы. Кроме того, на рынке труда есть немало проектов, в рамках которых можно готовить учеников к разным видам экзаменов и написанию научных работ.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что по СЗФО спрос на специалистов промышленной сферы подскочил на 12%.