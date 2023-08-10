В Северо-Западном регионе спрос на специалистов промышленной сферы подскочил на 12%

За полгода в Северо-Западном регионе резко увеличился спрос на сотрудников сферы промышленности. Нехватка специалистов наблюдается уже несколько месяцев.

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Так, сейчас на одну вакансию в СЗФО приходится всего два-три кандидата, при этом в норме желательно иметь семь-восемь конкурентов. Примечательно, что с начала года было опубликовано больше 75 тысяч вакансий в промышленной отрасли, что на 12% больше чем за аналогичный период 2022 года.

В пресс-службе hh.ru сообщили, что даже несмотря на большое количество новых вакансий в сфере промышленности, желающих работать здесь немного. Проблема с дефицитом сотрудников наблюдается не только в Петербурге, но и в остальных регионах по СЗФО.

При этом самая явная нехватка специалистов фиксируется в Псковской, Новгородской и Ленинградской областях. Здесь на одно место сложно найти даже двух претендентов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что заводы Северной столицы готовы платить инженерам, наладчикам и операторам станков около 200 тысяч рублей.