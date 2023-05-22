Петербургские заводы готовы платить инженерам, наладчикам и операторам станков около 200 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге заводы испытывают кадровый голод, из-за чего некоторым специалистам компании готовы предложить зарплату до 200 тысяч рублей.

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В среднем диапазон зарплат на заводах Северной столицы сейчас варьируется от 57 до 92 тысяч рублей, однако такие специалисты как сервисные инженеры, наладчики, операторы станков, машинисты мини-экскаватора и сварщики могут получить от 180 до 200 тысяч рублей.

В пресс-службе сервиса по поиску работу «HeadHunter Северо-Запад» рассказали, что на сегодняшний день предприятиям Петербурге не хватает 20 тысяч сотрудников. Самый большой спрос сохраняется на токаря, фрезеровщика, технолога и слесаря, а также на механика и инженера-конструктора.

Уточняется, что около половины производственных предприятий города в перспективе планирует увеличивать численность сотрудников.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцы стали реже заниматься поиском работы, но повысили зарплатные ожидания.