Петербуржцы стали реже искать работу, но увеличили требования к зарплате

Жители Петербурга стали реже заниматься поиском работы, однако повысили зарплатные ожидания. В общей сложности финансовые запросы соискателей увеличились на 4 тысяч рублей.

Фото: pxhere

Так, количество петербуржцев, занимающихся поиском работы сократилось на 1,5% . По данным аналитиков, за последний месяц было опубликовано больше 430 тысяч резюме. Сейчас на одну вакансию обычно претендуют до 5 человек, а это на 2,4 пункта меньше, чем весной 2022 года.

В пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru отметили, что больше всего активности на рынке труда города на Неве проявляют топ-менеджеры. Они разместили на 37% вакансий больше, чем все остальные. Также интерес проявляют представители сферы инвестиций и консалтинга, работники сферы добычи сырья и медики.

А вот меньше всего активности проявляют представители автобизнеса, рабочих профессий, водители и работники сельского хозяйства.

Примечательно, что в сравнении с прошлым годом у петербуржцев выросли зарплатные ожидания. В настоящее время, например, безработные граждане требуют оплату труда не ниже 62 400 рублей, — это почти на 4 тысячи рублей больше, чем годом раньше.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что по мнению экспертов, зарплаты большинства горожан дорастут до 100 тысяч рублей не раньше, чем через 12 лет.