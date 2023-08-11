Петербуржцы стали на 55% реже интересоваться жильем в новостройках бизнес-класса

Жители Санкт-Петербурга стали реже рассматривать варианты жилья в элитных новостройках. Интерес к такому виду недвижимости упал больше чем на 50%.

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В пресс-службе компании NF Group сообщили, что за первое полугодие специалисты смогли продать почти половину от того показателя, который был установлен в прошлом году. Таким образом, разница составила около 57%.

В общей сложности за этот год удалось реализовать 830 квартир в комплексах бизнес-класса общей площадью 59 тысяч квадратных метров. Такой показатель на 55% меньше аналогичного периода 2022 года.

В тоже время цена «квадрата» в элитных квартирах за полгода снизилась на 3% и составила 351 тысячи рублей. Но есть и такие районы, где жилье подорожало, например, в Василеостровском районе, где за год цены подскочили на 13%.

Специалисты предполагают, что уменьшение спроса на квартиры в элитных новостройках связано с переключением внимания покупателей на вторичный рынок, а также с изменением условий по ипотеке.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в июле популярность элитного жилья среди жителей Северной столицы подскочила на 16%.