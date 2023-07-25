В Петербурге популярность элитного жилья подскочила на 16%

Новые элитные квартиры в городе на Неве стали пользоваться достаточно большим спросом. Так, с начала года продажи такой недвижимости увеличились сразу на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

В пресс-службе консалтингового центра «Петербургская недвижимость» рассказали, что всего за полгода в Петербурге реализовали 33 тысячи «квадратов» элитного жилья. При этом доля сделок в уже сданных объектах составила 35%, — это на 15 процентных пунктов выше показателей 2022 года.

Оказалось, что больше всего спросом пользуется элитное жилье в Петроградском районе. На него пришлось почти три четверти всех сделок. В настоящее время там представлено около двух тысяч квартир, что составляет 69% от общего количества предложений.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, на российском рынке коммерческой недвижимости наблюдается положительная динамика.