За образование в петербургских вузах теперь придется отдать сразу на 12% больше

В этом году высшие учебные учреждения Петербурга подняли стоимость обучения. В среднем цены выросли сразу на 12%.

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Больше всего подорожало получение образования в ВШЭ, СПбГУ и РАНХиГС, сообщает «МК в Питере». Но в целом цены за обучение стала выше почти во всех вузах.

Так, если говорить о Санкт-Петербургском государственном университете, то можно отметить, что плата тут стала больше на 11 %, окончательная цена зависит от выбранного направления. А в СПбПУ разница между 2022 и 2023 годом достигает в среднем 4%.

Как правило, дороже абитуриентам сейчас обходится «юриспруденция» (цены выросли на 8% и достигли суммы в 397 тысяч рублей), «экономика» ( увеличение стоимости — на 9%) , а также «IT» и «программная инженерия».

По мнению специалистов, скачки цен связаны с инфляцией и конкуренцией между выдающимися российскими вузами. Кроме того, допускается, что свою роль сыграло увеличение стоимости коммунальных услуг и тарифов интернета.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что вузы Северной столицы в 2023 году набрали примерно 30 тысяч первокурсников-бюджетников.