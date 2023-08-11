На бульваре Красных Зорь в обгоревшей «трешке» пострадал мужчина

После пожара в жилой квартире на бульваре Красных Зорь помощь медиков понадобилась одному человеку. В Невском районе устанавливают обстоятельства возгорания.

Фото: скриншот Google maps

Сообщение о пожаре на бульваре Красных Зорь, 3 поступило сотрудникам МЧС около 19:46 вечера 10 августа. Уточнялось, что огонь распространяется в трехкомнатной отдельной квартире.

К моменту прибытия специалистов возгорание заняло около 15 квадратных метров площади. В 20:24 пожар уже был ликвидирован. На месте работали три машины от МЧС и 15 спасателей.

Выяснилось, что в результате произошедшего пострадал мужчина, которого экстренно госпитализировали в медицинское учреждение.

В настоящее время детали и обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в пылающей трехкомнатной квартире на Ленина чуть не сгорел один человек.