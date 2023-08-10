В следующие годы Петербургу предрекли снижение рождаемости

Новые предсказания петербургских властей касательно рождаемости в регионе носят не очень утешительный характер. Предполагается, что количество младенцев продолжит сокращаться.

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Так, прогноз социально-экономического развития города на следующий год и плановый период 2025, а также 2026 годов сформировал Комитет по экономической политике и стратегическому планированию (КЭПиСП) Петербурга. Допускается, что рождаемость в регионе будет снижаться.

Согласно данным документа, прирост населения с 2010 по 2021 годы оставался стабильным за счет миграции. Таким образом, естественная убыль населения была превышена. К 2000 году только 25% горожанок рожали первого малыша в возрасте 30 лет и старше, но уже к 2020 году показатель превысил 60%. Также почти на 4% сократилось количество новорожденных в 2021 году. При этом в 2022-ом на свет появилось еще меньше детей. Такая тенденция, по мнению специалистов, может сохраниться как минимум до 2025 года.

В Смольном объяснили, с чем связан низкий показатель рождаемости. Предполагается, что это происходит из-за увеличения среднего возраста вступления в первый брак. Таким образом, у мужчин и женщин это может произойти в 25 лет, а может и в 34 года, при этом тех, кто женится от 18 до 24 лет становится все меньше.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Ленобласти на 5,3% увеличилась рождаемость.