На 5,3% увеличилась рождаемость в Ленобласти

В Ленинградской области рождаемость увеличилась на 5,3%. Всего в регионе родились 3960 малышей.

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В Ленинградской области вновь отмечается позитивная статистика по рождаемости среди населения. Такая картина в регионе сохраняется уже около трех лет. Так, за первые полгода 2023-го в Ленобласти родились 3960 детей. Это на 5,3% больше чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Neva.Today

При этом население по области увеличилось на 2,5 тысячи. На это повлияли в том числе и мигранты.

Рождаемость в областном центре напротив продолжает снижаться. За 2023 год она упала на 8%. Подобный процесс фиксируется в целом по стране. Число роившихся детей в России сократилось за первый квартал на 2,9%.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербургским семьям предусмотрели дополнительные меры поддержки. В общей сложности на эти цели из бюджета Петербурга пойдет около 14 миллиардов рублей.