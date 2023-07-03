В Северной столице на поддержку семей с детьми направили больше 14 млрд рублей

Петербургским семьям предусмотрели дополнительные меры поддержки. В общей сложности на эти цели из бюджета Петербурга пойдет около 14 миллиардов рублей.

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В ходе рабочего совещания городского правительства была утверждена программа, согласно которой планируется повысить рождаемость на территории региона с 2023 по 2025 годы, сообщают в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что в плане демографии очень могут помочь многодетные семьи. При этом особое внимание необходимо уделить совершенствованию региональной системы финансовой поддержки при рождении малышей.

Также можно увеличить объем оказания медицинской помощи по лечению бесплодия, развить действующие женские консультации и в тоже время открыть новые центры в местах массовой застройки.

За 2023 год из бюджета Северной столицы на поддержку семей с детьми выделили 14,3 миллиарда рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за текущий год на территории региона около 860 семей получат соцвыплаты на улучшение жилищных условий.