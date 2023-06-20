Почти 860 петербургских семей в 2023 году получат соцвыплаты на улучшение жилищных условий

В 2023 году программа помощи многодетным семьям получила рекордное финансирование в Северной столице. Так, социальные выплаты получат почти 860 семей.

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Петербургские власти за текущий год помогут с улучшением жилищных условий сразу 855 семьям. При этом 470 из них в настоящее время уже получили свидетельства, общая сумма которых составляет почти четыре миллиарда рублей, рассказали в пресс-службе аппарата вице-губернатора Анатолия Повелия.

Известно, что участники программы смогут приобрести жилье без доплат, либо с минимальными денежными вложениями. Напомним, что документы на предоставление поддержки направляются через «Горжилобмен». Известно, что город предусмотрел на эти цели 7 миллиардов рублей.

Подчеркивается, что семьи, состоящие из четырех человек и проживающие в коммунальной квартире, могут рассчитывать на 7,9 миллионов рублей. Сейчас очередь выдачи свидетельств тянется с прошлого года, но ситуация может измениться к 2024 году. Тогда вся необходимая поддержка будет оказываться быстрее.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с 19 июня семьи Северной столицы смогут газифицировать жилье в счет материнского капитала.