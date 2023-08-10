На Народной улице трехлетний мальчик вывалился из окна кухни

В Невском районе из-под окон дома экстренно госпитализировали юного петербуржца с тяжелыми травмами. Мальчик вывалился из окна кухни из-за недосмотра матери.

Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел днем 9 августа. Около 12 часов в экстренные службы обратился очевидец, который сообщил об обнаружении во дворе дома по улице Народная ребенка, которому на вид года четыре.

На место прибыли специалисты, которые установили личность пострадавшего. Им оказался трехлетний местный житель, который выпал из окна кухни во время того, как его 34-летняя мать на что-то отвлеклась.

В результате малыша госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом грудной клетки и живота. Пациент попал на больничную койку в тяжелом состоянии.

Семья ребенка полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красногвардейском районе ребенок получил тяжелые травмы, выпав из окна многоэтажки. Оказалось, что мальчика не выдержала москитная сетка.