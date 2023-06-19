В Красногвардейском районе маленький петербуржец получил тяжелые травмы, выпав из окна многоэтажки. Мальчика не выдержала москитная сетка.

Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, вечером 17 июня от многоквартирного дома на Маршала Тухачевского госпитализировали трехлетнего малыша. В результате падения с третьего этажа малолетний гражданин Узбекистана, прибывший на территорию России в мае, получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также другие тяжелые травмы груди и живота.

Ребенка госпитализировали в детскую городскую больницу. Оказалось, что мальчик по недосмотру матери выпал из окна квартиры, снимаемой под наем. Малыш облокотился на москитную сетку, после чего вместе с ней оказался за пределами помещения.

Ребенок проживает в полной семье с 35-летним отцом и 33-летней матерью. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

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