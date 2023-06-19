Во время прогулки на Ленской улице ученица начальной школы пролетела четыре метра, рухнув с дерева
В Красногвардейском районе школьница оказалась на больничной койке в тяжелом состоянии, рухнув с дерева на детской площадке. Девочка отбила себе всю переднюю часть тела.
Как стало известно Санкт-Петербург.ру, около пяти вечера 17 июня скорая забрала с детской площадки на Ленской улице ученицу четвертого класса с закрытой травмой груди и живота, а также с ушибом мягких тканей ребер и грудного отдела позвоночника.
Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали. Выяснилось, что 10-летняя девочка во время прогулки забралась на дерево и упала примерно с четырех метров. Были ли в этом время рядом с девочкой ее родители, — неизвестно.
В настоящее время школьнице оказывается вся необходимая помощь. Детали и обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что малыш упал с высокого парапета по недосмотру гулявшего с ним отца в Сосновом Бору.