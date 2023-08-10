После саммита Россия — Африка Смольный потратит около 14 млрд рублей на обновление дорог в Шушарах

Во время проведения саммита Россия- Африка были выявлены проблемы с дорожной инфраструктурой в Шушарах. Для их устранения было решено провести глобальный ремонт. В общей сложности на эти цели планируется потратить около 14 миллиардов рублей.

Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Так, около 7 миллиардов рублей пойдет на возведение Новгородского проспекта от Вилеровского переулка до Пушкинской улицы, а еще почти столько же направят на обновление Новгородского проспекта, по участку от Пушкинской улицы до Шушарской дороги, сообщает «Neva.Today».

Всего на обустройство дорожного полотна в Шушарах пойдет около 14 миллиардов рублей. Ремонт съезда с Московского шоссе на Школьную улицу обойдется в чуть больше 264 миллионов рублей.

В свою очередь, трассу от Новгородского до Витебского проспекта приведут в порядок за больше чем миллиарда рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что власти Северной столицы уже предусмотрели как минимум 6 миллиардов рублей на ремонт городских дорог, предварительно определившись с подрядчиками.