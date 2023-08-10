В Курортном районе разрушили трехэтажный нелегальный ресторан

На территории Курортного района нашли незаконно функционирующий ресторан. Здание решили демонтировать.

Фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга

В пресс-службе комитета комитета по контролю за имуществом Петербурга сообщили, что нелегальное заведение находилось в поселке Репино на Приморском шоссе. Общая площадь территории, на которой находился ресторанный комплекс вместе с беседками, вывесками и ограждениями составила около трех тысяч «квадратов».

Самовольным строением ресторан признал суд. Собственнику объекта, который не разобрал здание в указанный срок, используя собственные средства, придется оплатить стоимость демонтажных работ из своего карамана.

Установленный Арбитражным судом срок для добровольного демонтажа ресторана истек накануне, 9 августа, таким образом право сноса ресторана перешло к комитету.

Известно, что владелец нелегального трехэтажного ресторана до этого заключил с городом договор об аренде земли, однако действие документа закончилось еще в 2018 году. Но даже тогда разрешение подразумевало размещение на участке временных предприятий общественного питания, но без возведения капитальных строений.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что владелец полузатонувшего ресторана «Серебряный кит» должен убрать судно по требованию суда.