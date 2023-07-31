Владелец полузатонувшего ресторана «Серебряный кит» обязан убрать судно по требованию суда
Собственник плавучего ресторана «Серебряный кит» обязан убрать полузатонувший дебаркадер по решению суда. Истцом в данном деле выступила Северно-Западная транспортная прокуратура.
Василеостровский районный суд Петербурга рассмотрел иск прокуратуры с просьбой признать незаконным бездействие собственника ресторана, ООО «Фарсэй», в отношении судна, так как оно частично затонуло и создает угрозу судоходству, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
По данным истца, владелец дебаркадера должен освободить акваторию Невы. В обратном судно может опрокинуться и повредить набережную Невы. Суд удовлетворил соответствующие исковые требования.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что против владельца частично затонувшего ресторана «Серебряный кит» было возбуждено уголовное дело о вреде экологии.