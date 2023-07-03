В Петербурге из-за частично затонувшего ресторана «Серебряный кит» возбудили уголовное дело о вреде экологии

После проверок, связанных с затоплением ресторана-дебаркадера на проспекте Обуховской обороны, было возбуждено уголовное дело. Известно, что собственник объекта долго время эксплуатировал его нелегально.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

В пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщили, что следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды в отношении владельца ресторана «Серебряный кит». Уточняется, что дебаркадер некоторое время использовался, нарушая требования законодательства.

Напомним, что 27 марта судно частично затонуло, в связи с чем пострадала экосистема реки. После удалось установить, что причиной подтопления стало повреждение корпуса понтона льдом. При этом бетонное основание было низкого качества, а сам ремонт сделан ненадлежащим образом.

Уточняется, что в настоящее время под контролем ведомства собственник ресторана проводит работы по его подъему. В ближайшее время судно может покинуть акваторию Невы. Работы по демонтажу объекта очевидцы заметили еще накануне.