До 30 сентября в Петербурге Семеновский мост переоборудуют для маломобильных горожан

Один из мостов в центре Петербурга обустраивают под маломобильных граждан. Работы проводит ГБУ «Мосторест».

Фото: пресс-служба Смольного

Специалисты изменят Семеновский мост через Фонтанку. Сейчас на переправе уже устанавливают пандусы для маломобильных петербуржцев и гостей города.

Работы планируют завершить до 30 сентября, сообщает пресс-служба Смольного. Отмечается, что переделку моста решили провести после обращений местных жителей.

Примечательно, что в разработке проекта приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья, кроме того они же контролируют процесс установки новых пандусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице сняли ограничения после ремонта на вантовом мосту.