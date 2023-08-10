До 30 сентября в Петербурге Семеновский мост переоборудуют для маломобильных горожан
Один из мостов в центре Петербурга обустраивают под маломобильных граждан. Работы проводит ГБУ «Мосторест».
Специалисты изменят Семеновский мост через Фонтанку. Сейчас на переправе уже устанавливают пандусы для маломобильных петербуржцев и гостей города.
Работы планируют завершить до 30 сентября, сообщает пресс-служба Смольного. Отмечается, что переделку моста решили провести после обращений местных жителей.
Примечательно, что в разработке проекта приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья, кроме того они же контролируют процесс установки новых пандусов.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице сняли ограничения после ремонта на вантовом мосту.