В Санкт-Петербурге сняли ограничения после ремонта на вантовом мосту

Автомобилисты снова могут беспрепятственно пересекать Большой Обуховский мост. Ограничения, действующие на время ремонта, сняли.

Фото: baltphoto/Рафаэль Карапетян

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» горожанам напомнили, что с 9 июля проезд по вантовому мосту в Петербурге возобновляется в обычном режиме. Напомним, что с 4 июля здесь были перекрыты третья и четвертая полосы на внешнем, а также на внутреннем кольце.

Так, за неделю специалисты выполнили на Большом Обуховском мосту весь объем работ по ликвидации колейности. Ремонт на внутреннем кольце при этом закончился еще 8 июля, а на внешнем – 9 числа.

В настоящее время движение транспорта по вантовому мосту восстановлено.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что до первых чисел ноября движение по Приморскому шоссе в Репино временно ограничат.