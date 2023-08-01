На Ремесленной петербуржец пугает соседей регулярными посиделками с женскими манекенами у костра

В Петроградском районе мужчина,устраивая посиделки у костра с молчаливыми женщинами, вынудил соседей обратиться к правоохранителям. Оказалось, что гражданин совершает ритуал с манекенами, костром и горами мусора уже не первый раз.

Фото: Pxhere

В полицию обратилась жительница дома на Ремесленной улице, сообщает «Петроград». Петербурженка пояснила, что местные жители уже очень устали от странного поведения их соседа.

Выяснилось, что гражданин по ночам вытаскивает во двор старые женские манекены, разбрасывает мусор и разводит костер. Уточняется, что такой инцидент происходит уже не впервые.

Но на этом истории не заканчиваются. В последний раз сосед решил оставить «своих подруг» подышать воздухом и устроил из них импровизированную выставку. Просьбы соседей мужчина не слышит.

Жалобы дошли до правоохранителей. Теперь им предстоит разобраться с креативным петербуржцем.