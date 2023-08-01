В Петербурге выбирают перевозчиков, которые возьмут на себя роль социального такси на 2024 год

В 2024 году услуги социального такси на территории Северной столицы также, как и в этом году, будут оказывать несколько перевозчиков. В настоящее время специалисты предоставляют необходимые для отбора документы.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга

В 2023 году услуги социального такси оказывают 27 организаций Петербурга. Известно, что в их автопарке представлено 1 897 стандартных и 47 специальных автомобилей, которые снабжены аппарелями и подъемниками. О том, кто будет выполнять роль роль «социальных таксистов» в следующем году, можно будет узнать под конец октября.

В пресс-службе Комитета по транспорту сообщили, что 1 августа стартовал прием документов для участия в соответствующем квалификационном отборе. Заявки можно подать до 15 сентября, а итоги огласят 31 октября.

Отмечается, что подать заявление можно через офис комитета на Исполкомской улице с понедельника по четверг ( с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00), а также в пятницу (с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00). Одним из самых важных условий для перевозчиков является наличие в автопарке как минимум одного транспортного средства, которое подходит для перевозки людей с ограниченными возможностями.

В пресс-службе дополнили, что за первые шесть месяцев 2023 года жители Петербурга воспользовались услугой социального такси 410 807 раз.

Напомним, что пользователи социального такси оплачивают только часть стоимости услуг транспортных организаций. Оставшиеся 50-90 % покрывается из городского бюджета.