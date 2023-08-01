В Северной столице постепенно восстанавливается спрос на апартаменты

С начала года в Петербурге стало больше апартаментов. Спрос на такой вид недвижимости постепенно восстанавливается.

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Так, город на Неве теперь может предложить на 1,3 тысячи апартаментов больше, сообщает АБН со ссылкой на исследование Nikoliers. При этом почти половина от общего количества пришлась на проект AVENUE APART PULKOVO на Московском шоссе. Так, через три года здесь возведут апарт–отель из четырех корпусов площадью больше 20 тысяч «квадратов».

Отмечается, что продажи апартаментов за первые полгода чуть-чуть превысили 600 лотов. Для сравнения, в 2022 году за аналогичный период этот показатель составлял 1,4 тысячи лотов, таким образом, в 2023 году количество оказалось на 65% ниже прежних цифр.

Однако, по мнению экспертов, признаки восстановления спроса все-таки наблюдаются, так как показатели второго квартала 2023 года превысили такой же период 2022 года на 19%. Всего за первые шесть месяцев в Петербурге ввели в эксплуатацию шесть новых апартаментов общей площадью больше 50 тысяч квадратных метров.