В июле солнышко радовало петербуржцев на протяжении 30 дней, но и дожди поливали часто

В Санкт-Петербурге подвели итоги середины лета, которая оказалась крайне противоречива. Так, с одной стороны солнце светило горожанам почти каждый день, но, в тоже время, количество осадков за месяц превысило норму. Никаких рекордов зафиксировать не удалось.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов отметил, что в июле почти всегда наблюдалась отрицательная аномалия температуры воздуха, вот и получилось, что всего восемь дней выдались с повышенной температурой. При этом среднемесячный показатель составил чуть больше 18 градусов, что почти на два градуса холоднее 2022 года, и на пять градусов холоднее жаркого июля 2021 года. Тем не менее, отклонение от нормы составило только -0,9 градусов.

На осадки месяц оказался богатым. Колесов поделился, что количество дождя в этом июле достигло 94,9 мм и составило 114 % от нормы. Самой сухой выдалась вторая декада месяца.

Как ни странно, но вместе с осадками почти всегда приходило солнце, оно светило все 30 дней на протяжении 281,5 часов. Конечно, это не дотягивает до 2021 года, когда продолжительность солнечного сияния превысила 356 часов, но все равно показатель немаленький.

Самым жарким днем в этот раз стало 16 июля с температурой +27,5 градусов, а самая холодная ночь наблюдалась 11 июля, — тогда столбик термометра упал до +9,7 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 1 августа на территории Северной столицы все еще по-летнему тепло.