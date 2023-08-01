В Калининском районе девятилетний мальчик попал на больничную койку после лечения от ротавирусной инфекции

Юный житель Калининского района в ходе лечения, назначенного врачом, сильно отравился таблетками и попал к врачам в тяжелом состоянии.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, девятилетнему петербуржцу с улицы Карпинского стало плохо вечером 30 июля. Мальчика забрали в больницу с признаками отравления.

Позже диагноз подтвердился. Оказалось, что ребенок до этого болел ротавирусной инфекцией, поэтому педиатр прописал ему специальное средство. В течении двух дней мальчик принял лишь несколько таблеток, которые успели вызвать отравление.

Известно, что семья петербуржца неполная, но на учете в ОДН не состоит. Все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 31 июля с бульвара Красных Зорь в Невском районе госпитализировали четырехлетнюю девочку с ушибами, отравившуюся таблетками.