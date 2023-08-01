С бульвара Красных Зорь госпитализировали четырехлетнюю петербурженку с ушибами, отравившуюся таблетками

В Невском районе маленькая девочка по недосмотру отца проглотила таблетки и попала на отделение реанимации. В ходе осмотра у ребенка зафиксировали ушибы головы.

Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, четырехлетнюю петербурженку врачи забрали днем 31 июля из квартиры на бульваре Красных Зорь. Девочка находилась в тяжелом состоянии.

У пациентки диагностировали острое пероральное отравление неизвестным веществом, а также ушибы лба и темени. Ребенка поместили на отделение реанимации.

Отец девочки пояснил, что дочь по недосмотру съела несколько таблеток. Известно, что семья малышки полная, на учете в ПДН не состоит.

В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что двухлетний ребенок отравился средством от тараканов по недосмотру родителей в Выборгском районе.