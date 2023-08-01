С 1 августа в Петербурге открыли больше 100 точек продажи арбузов и дынь

В Санкт-Петербурге с начала этого месяца заработали множество точек, на которых торгуют арбузами и дынями. Лакомство можно приобрести вплоть до октября.

Фото: baltphoto/Дарья Иванова

В пресс-службе Комитета имущественных отношений сообщили, что с 1 августа на территории 17 районов Северной столицы торговлю открывают больше сотни официальных точек продаж бахчевых культур. Речь идет об арбузах и дынях, которые можно будет приобрести до окончания сезона, или до 15 октября.

Отмечается, что торговцам по договорам предоставляют в аренду земельные участки, где размещается оборудование и все необходимое, а после начинается продажа. Кроме того, согласно закону, торговать бахчевыми культурами можно и на землях частной собственности.

Известно, что больше всего мест с арбузами и дынями оборудуют в Красносельском районе (26 точек). Полный список точек торговли бахчевыми культурами можно увидеть на сайте СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга».

Ранее Санкт-петербург.ру сообщал о целебных свойствах малины.