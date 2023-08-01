Морская набережная в Петербурге протянется еще на 700 с лишним метров и достигнет Мичманской улицы

В Колпинском и Василеостровском районах возведут новые участки дорог. В частности, будет увеличена Морская набережная.

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В пресс-службе Смольного сообщили, что на территории Колпинского района специалисты хотят построить улицу Георгия Водопьянова, которая вытянется от Загородной улицы до улицы Севастьянова. Общая протяженность нового участка должна составить около 743 метров. Кроме того, здесь же обустроят пешеходные зоны и велодорожки.

В Василеостровском районе также появится новый участок. Речь идет об увеличении Морской набережной, которая по итогу станет длиннее на 763 метра и достигнет Мичманской улицы. Там же осуществят ремонт двух мостов через Смоленку и разобьют «Линейный парк».

Уточняется, что строительство новых объектов должно улучшить дорожную ситуацию в указанных районах.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что проспект Ветеранов увеличится до Красносельского шоссе примерно на 1,7 км.