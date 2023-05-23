В Петербурге проспект Ветеранов продлят до Красносельского шоссе примерно на 1,7 км

Проспект Ветеранов в Петербурге увеличат еще на 1,7 километра. Соответствующее решение приняли на рабочем совещании правительства.

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В пресс-службе Смольного рассказали, что в Петродворцовом районе специалистам предоставят земельный участок для строительства нового участка проспекта Ветеранов. Он протянется от проспекта Буденного до Красносельского шоссе.

Предполагается, что протяженность четырехполосной дороги составит 1,7 километра. После завершения строительства участок передадут в городскую собственность по договору купли-продажи.

Отмечается, что увеличение проспекта Ветеранов направлено на улучшение транспортной доступности не только жилого комплекса, который неподалеку возводит застройщик, но и других кварталов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, в Красном селе на благоустройство сквера планируют потратить около 60 миллионов рублей.