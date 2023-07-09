Из-за любви петербуржцев к булочкам и кофе в сети «Пятерочка» появятся пекарни

Во всех магазинах сети «Пятерочка» на территории Северной столицы планируют оборудовать пекарни и кофе-поинты. Нововведение было принято ввести из-за любви горожан к определенному виду продукции.

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В Санкт-Петербурге булочки и кофе пользуются особой популярностью. Именно поэтому в «Пятерочках» решили сделать специальные места, где горожане могли бы взять именно эту продукцию, сообщает «МК в Питере» со ссылкой на заявление главы сети Владислава Курбатова.

Так, петербуржцы каждый день покупают больше шести тысяч стаканчиков кофе, при этом булочки пользуются еще большим спросом — ежедневно горожане скупают по 190 тысяч штук.

Курбатов отметил, что долгое время на территории города было трудно развивать торговую сеть. Теперь же в каждом магазине разместят булочные и пункты, где можно взять разливной кофе.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на территории города ожидается увеличение количества магазинов X5 Retail Group.