ФАС разрешила X5 Group открыть новые магазины в Петербурге

В Санкт-Петербурге ожидается увеличение количества магазинов X5 Retail Group. Антимонопольные ограничения в отношении ритейлера сняты.

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Напомним, что X5 Retail Group принадлежат «Пятерочка» и «Перекресток». Новая сеть, которую могут организовать в Петербурге, будет именоваться «Чижик», она известна как строгий дискаунтер, сообщает Neva.Today.

По словам представителя ритейлера, рынок торговли продовольственными продуктами в 2022 году быстро взлетел, в связи с этим доля рынка X5 Group упала. Сейчас в компании задумались, что запуск в Петербурге сети «Чижик», позиционирующейся как жесткий дискаунтер, вполне возможен.

Напомним, что еще в 2019 году X5 Group лишилась возможности открывать новые магазины, так как максимальная возможная доля рынка была превышена в 25%. Пару лет назад ФАС оценил этот показатель в 30%.

Несмотря на то, что компании разрешили открывать новые магазины, пока неизвестно, как она сама оценивает свою текущую долю, а также сколько новых магазинов может открыть за текущий год.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице и Москве заметили повышение спроса арендаторов к магазинам и офисам.