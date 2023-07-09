В Петербурге суд рассмотрит дело бывшего гендиректора, который «проспонсировал» иностранные компании на полмиллиарда рублей

Экс-гендиректор петербургской металлообрабатывающей организации предстанет перед судом после перевода иностранным компаниям больше 500 миллионов рублей.

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В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что мужчина под предлогом строительства гостиницы в Закавказье отправил 572 миллиона рублей иностранным банкам и организациям. Денежные суммы переводились с 2016 по 2018 годы.

Уточняется, что бизнесмен составил поддельные договоры и платежные поручения, после чего передал ложную информацию в банк. После этого на расчетные счета поддельных компаний была переведена денежная сумма. Строить гостиничный комплекс никто так и не начал.

В марте 54-летнего экс-гендиректора задержали правоохранители. В настоящее время уголовное дело направили в Дзержинский районный суд для рассмотрения.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице завершили расследование дела о хищениях 30 миллионов рублей на строительстве «Газпром Арены».