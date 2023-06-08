В Санкт-Петербурге расследование дела о хищениях 30 млн рублей на строительстве «Газпром Арены» завершено

Правоохранители Петербурга завершили расследование хищений бюджетных средств при завершении строительства «Газпром Арены». Известно, что в скором времени уголовные дела в отношении злоумышленников передадут в суд.

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В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что с июля 2016 года по июль 2019 года одно из государственных учреждений заключило контракт с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на завершение строительства спортивного объекта. Речь идет о работах на «Газпром Арене».

После этого главный руководитель проекта ГУПа организовал коммерческую структуру, в которой сделал гендиректором своего знакомого. После этого «Водоканал» заключил с организацией договор на поставку оборудования, завысив стоимость на 24 миллиона рублей. Реальное же оборудование поставляли через аффилированную компанию, которая получила за поставки 291 миллион рублей вместо рыночных 267 миллионов.

Позже по такой же схеме с подконтрольной фирмой заключили контракт на приобретение оборудования из Центральной Европы. Известно, что стоимость здесь завысили с 1 до 6 миллионов рублей.

В общей сложности ущерб, причиненный бюджету города, составил больше 30 миллионов рублей. Подозреваемых по этому делу задержали в мае два года назад. Ими оказались три бывших сотрудника «Водоканала» и два руководителя аффилированных коммерческих организаций. Также под арест попало имущество одной из подконтрольных фирм на общую сумму около 15 миллионов рублей в счет возмещения ущерба.

В настоящее время уголовные дела направили в прокуратуру с обвинительными заключениями. Позже состоится суд.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что бывший глава МВД Сергей Умнов получил обвинение в создании ОПГ и взяточничестве на 65 млн рублей.