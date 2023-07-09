В Удельном парке собрали около 80 подписей горожан против строительства трассы М-7

Накануне в Удельном парке прошла акция против строительства трассы М-7. В общей сложности было собрано около 80 подписей горожан.

Фото: telegram-канал депутат ЗакСа Петербурга Бориса Вишневского

В субботу, 8 июля, на территории Удельного парка собрались петербуржцы, выступающие против возведения скоростной магистрали М-7. По итогу мероприятия удалось собрать 75 подписей, сообщает в своем telegram-канале депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский.

Отмечается, что горожане не согласны со строительством нового участка дороги из-за вероятного ухудшения экологии Выборгского и Приморского районов. Дело в том, что для возведения трассы потребуется снести треть парка.

Вишневский отметил, что на встречу пришли около 80 местных жителей, оставивших 75 подписей. Уточняется, что сбор протестов также осуществляется через Сеть.

Напомним, что М-7 должна связать Шпалерную улицу с Выборгским шоссе. По мнению властей, новый участок дороги поможет разгрузить улично-дорожную сеть, в частности проспекты Энгельса и Большой Сампсониевский.

Активисты создали петицию против возведения М-7 на территории Удельного парка еще в июне.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Газпромбанк займется возведением магистрали М-49 в районе «Лахта-Центра».