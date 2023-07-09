Житель Петергофа спустя несколько месяцев решил вернуть проданный автомобиль, обстреляв покупателя

В Петродворцовом районе петербуржец, купивший автомобиль несколько месяцев назад у местного жителя, но не успевший поставить его на учет, столкнулся с крайне неприятной ситуацией. Продавец, видимо, передумав прощаться с транспортным средством, забрал его обратно, открыв при этом стрельбу из пистолета.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 8 июля около девяти вечера к правоохранителям обратился 25-летний молодой человек, который пояснил, что в Петергофе на улице Эйхенской на него со знакомым напали неизвестные. Мужчины начали махать кулаками, распылили газ из баллончика и открыли стрельбу из пистолета. После этого злоумышленники отобрали принадлежащий заявителю автомобиль Skoda Octavia и уехали в неизвестном направлении.

Специалисты ввели план «Перехват», после чего установили обстоятельства произошедшего. Оказалось, что еще 19 января петербуржец приобрел у 24-летнего жителя Петергофа транспортное средство за 250 тысяч рублей. Позже, 8 июля, продавец вместе с соучастниками открыто похитили автомобиль у покупателя, а затем бросили его на улице Прудовой и скрылись.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия». В настоящее время злоумышленников разыскивают. Известно, что продавец авто уже был судим за грабеж.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что четырежды судимый житель Ленинградской области два раза за ночь угнал у станции «Зенит» каршеринговые Nissan Qashqai.