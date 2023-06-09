Четырежды судимый житель Ленобласти дважды за ночь угнал у станции «Зенит» каршеринговые Nissan Qashqai

С интервалом в пять часов у станции метро «Зенит», в ночь с 7 на 8 июня, неизвестный дважды угнал каршеринговые Nissan Qashqai. Правоохранителям удалось установить личность преступника – им оказался четырежды судимый житель Ленобласти.

Фото: Unsaplsh

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в 00:45, 8 июня, правоохранители получили сообщение о том, что неизвестный мужчина, угрожая пистолетом, угнал у заявителя арендованную в каршеринге иномарку.

Прибыв на место, сотрудники полиции установили, что неизвестный, находясь у станции метро «Зенит», под угрозой применения пистолета, угнал у 20-летнего петербуржца каршеринговый Nissan Qashqai, на котором и скрылся с места преступления.

Угнанный автомобиль правоохранители обнаружили у одного из домов на улице Софийская спустя час, однако водителя в нем не было, но на машине были заметны механические повреждения.

Спустя несколько часов сотрудники полиции вновь получили сообщение о угоне Nissan Qashqai у станции метро «Зенит». На этот раз от неизвестного пострадал 36-летний мужчина.

Правоохранителям удалось просмотреть записи с видеокамер и установить личность преступника. Им оказался четырежды судимый, в том числе и за угон, 43-летний житель Ленобласти.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой с применением оружия).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Петербург вошел в топ-3 городов, где чаще всего угоняют автомобили.