Петербург вошел в топ-3 городов, где чаще всего угоняют автомобили

Оказалось, что риск оставить свой автомобиль на парковке в Петербурге и не обнаружить его позже достаточно велик. Город на Неве оказался третьим в рейтинге городов, где чаще всего происходят кражи автомобилей.

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Северная столица заняла третье место в антирейтинге по угону машин. Оказалось, что чаще всего «уезжают» машины, застрахованные по КАСКО, сообщает «МК в Питере».

Первое место в топ-3 заняла Тверская область – там легковые автомобили угоняют в 0,1381%, на втором месте – Новосибирская область – там уровень автоугона составил 0,0794%. Петербург дал показатели в 0,0537%.

По словам главы департамента андеррайтинга и управления продуктами компании исследователя Павла Нефедова, в основном машины пропадают с парковок жилых домов. Однако определить частоту угонов в зависимости от расположения машин точно невозможно. Так, просчитать степень риска кражи по этому параметру также не представляется возможным.