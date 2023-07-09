В Приморском районе петербурженка попыталась утопить четырехлетнего сына

Жительница Петербурга попыталась утопить в ванной четырехлетнего сына. Когда мальчик начал задыхаться, женщина испугалась и вызвала скорою. Правоохранителям позвонил отец ребенка.

Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел в квартире на Богатырском проспекте. Около половины двенадцатого дня 8 июля к правоохранителям Приморского района обратился 63-летний мужчина, который пояснил, что его бывшая сожительница попыталась утопить их маленького сына.

Специалисты оперативно прибыли на место происшествия. В квартире задержали 30-летнюю гражданку, проживающую по указанному адресу. Петербурженка пояснила, что после конфликта с заявителям пыталась утопить в ванной четырехлетнего сына, после того как он начал захлебываться, испугалась и вызвала скорую помощь.

Мальчика госпитализировали в состоянии после удушения от утопления. После оказания медицинской помощи ребенка в состоянии средней тяжести забрал отец.

Женщину также передали врачам в специализированное медицинское учреждение. В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что трехлетний малыш едва не захлебнулся насмерть в бассейне отеля.