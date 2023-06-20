Трехлетней ребенок едва не захлебнулся насмерть в бассейне отеля на Полевой улице

В Курортном районе трехлетний мальчик утонул в бассейне отеля. Ребенок чудом остался в живых и был экстренно госпитализирован.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, ближе к вечеру 19 июня в экстренные службы поступило о несчастном случае в отеле на Парковой улице Петербурга. Уточнялось, что после падения в бассейн утонул ребенок.

Мальчика в тяжелом состоянии забрали сотрудники скорой. После оказания первой помощи пострадавшего поместили в реанимацию.

Известно, что у ребенка полная семья, состоящая из матери, которая в день инцидент праздновала свое 34-летие, а также 42-летнего отца. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что водитель из Турции не смог вынырнуть из Орловского карьера. Труп мужчины доставали правоохранители.