Водитель из Турции неудачно нырнул в Орловском карьере и умер

В Приморском районе иностранный гражданин решил искупаться в водах Орловского карьера, но неудачно нырнул и обратно уже выбраться не смог. О произошедшем правоохранителям рассказал очевидец.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 18 июня около трех часов дня в экстренные службы обратился обеспокоенный гражданин, пояснивший, что в Орловском карьере неизвестный ушел под воду, но обратно не вылезает.

Позже специалисты достали труп 39-летнего гражданина Турции, который без внешних признаков насильственной смерти плавал в воде, неподалеку от улицы Заповедной. Погибший прибыл в Россию в качестве водителя, на миграционном учете не состоит.

Труп направили в морг для установления причины смерти. Все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 13 июня труп мужчины нашли в акватории Финского залива.