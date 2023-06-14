Труп мужчины нашли в акватории Финского залива

В Приморском районе Петербурга нашли труп мужчины. Он всплыл в акватории Финского залива. На вид погибшему около 30-40 лет.

Фото: скриншот Google maps

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, труп неизвестного мужчины нашли в акватории Финского залива. О мертвеце сообщил очевидец 13 июня, в первый день ПМЭФ-23, на котором выступит президент России Владимир Путин.

Известно, что тело было в воде, недалеко от «Лахта центра» — штаб-квартиры ПАО Газпром.

Доставить мертвого до берега помогли сотрудники МЧС. Внешних признаков насильственной смерти не оказалось. На вид погибшему было 30-40 лет.

Теперь причины инцидента предстоит высинить специалистам. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на улице Щербакова в Приморском районе нашли тело пенсионера с травмой затылочной области. На входе в квартиру полицейских встретила жена погибшего.