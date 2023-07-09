В Бумажном канале плавал труп мужчины в белых кроссовках

В Адмиралтейском районе из воды канала выловили труп неизвестного. На теле погибшего следов насильственной смерти не нашли.

Фото: скриншот Google maps

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, об обнаружении мертвого мужчины в экстренные службы сообщили 8 июля. Уточнялось, что недалеко от дома 12 по набережной Бумажного канала, в воде, плавает тело.

Правоохранители, прибывшие на указанное место, обнаружили труп неизвестного. Тело без внешних признаков насильственной смерти достали из воды. На вид мужчине оказалось около 45-50 лет. На момент обнаружения он был одет в черную кофту, серую футболку, джинсы и белые кроссовки.

Труп направили в морг для установления причин смерти. Личность погибшего и обстоятельства его смерти выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на территории Приозерского района местный житель обнаружил труп мужчины, который плавал в водоеме.