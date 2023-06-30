Гниющий труп нашли в воде в поселке Ленобласти

В поселке Кузнечное Приозерского района местный житель обнаружил труп мужчины. Мертвец всплыл в водоеме недалеко от участка нашедшего.

Фото: скриншот Google maps

Как стало известно Санкт-Петербург.ру в четверг, 29 июня в полицию из поселка Кузнечное позвонил местный житель. Он рассказал, что недалеко от его земельного участка находится водоем. В нем мужчина несколько минут назад нашел неизвестный труп.

Полицейские выехали на место. В результате они обнаружили мертвеца, который судя по всему давно находится в воде. На теле появились гнилостные изменения. На виде погибшему мужчине около 40-50 лет. Он был одет в матерчатую куртку и штаны цвета хаки, футболку в клетку на шнуровке и коричневые ботинки. А при себе имел нож и кнопочный телефон.

Труп правоохранители направили в морг для установления причины его смерти.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Фрунзенском районе Северной столицы нашли труп 50-летнего шизофреника. Израненное тело уже начало гнить.