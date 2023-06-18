Гниющий труп мужчины нашли в квартире Фрунзенского района

В Фрунзенском районе Северной столицы нашли труп 50-летнего шизофреника. Израненное тело уже начало гнить.

Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 17 июня в полицию поступило сообщение о том, что в многоэтажке Фрунзенского района нашли мертвого разлагающегося мужчину.

Мертвец лежал с собственной квартире с ранами от ножа в районе брюшной полости. На его теле уже были явные гнилостные изменения, что может говорить о том, что труп лежит давно.

Выяснилось, что тело принадлежит 50-летнему инвалиду второй группы. Такую категорию он получил из-за диагноза шизофрения.

Окоченевшее тело увезли в морг, чтобы выяснять причину смерти.

На месте правоохранители обнаружили нож и следы от обуви. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на улице Щербакова в Приморском районе нашли тело пенсионера с травмой затылочной области. На входе в квартиру полицейских встретила жена погибшего.