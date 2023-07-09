В Роспотребнадзоре рассказали, какие средства наиболее эффективны в борьбе с клещами

В сражении с клещами важно выбрать правильное средство, в таком случае защита может увеличиться почти на 100%. Специалисты рассказали, чему необходимо отдать предпочтение в борьбе с «кровососами».

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В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу объяснили, что все препараты, которые способны обеспечить защиту от укусов клещей, делятся на три вида – репеллентные, акарицидные и акарицидно-репеллентные. Их можно использовать в дополнение к правильно подобранной закрытой одежде и головному убору.

Так, акарицидные убивают кровососущих паразитов, репеллентные могут лишь отпугнуть клеща. Акарицидно-репеллентные, в свою очередь, могут как отогнать насекомое, так и убить его.

Примечательно, что репелленты защищают до 95 %, однако их эффективность падает при нанесении на кожу. Акарицидные препараты дают стопроцентную защиту, но их ни в коем случае нельзя наносить на кожный покров из-за токсичности. Аналогичная ситуация и с акарицидно-репеллентными препаратами.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице клещи стали активнее нападать на горожан.